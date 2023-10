Ille Palusalu: lapsed vajavad paremaid tingimusi rohkem kui linnavalitsus

Reedesel Haapsalu linnavolikogu istungil hääletasin ainsana Haapsalu linnavalitsusele planeeritava uue hoone omafinantseeringu garanteerimise projekti vastu, sest linnavalitsuse asemel vajavad paremaid tingimusi hoopis noored.

Haapsalu linnavalitsus soovib ehitada omale uue nn nullmaja, mis läheks maksma heal juhul üle nelja miljoni euro, millest linnal tuleks leida omafinantseeringuna umbes pool. Osa sellest rahast saaks praeguse maja krundi müügist, aga suur osa jääks ikka linna kanda. Kuigi mul pole otseselt midagi uute ja ilusate hoonete vastu, tundub mulle selline väljaminek ikkagi priiskamisena. Minu arust on praegune linnavalitsuse hoone küll normaalne ja korralik.

Või mis on üldse olulisem? Kas selle asemel ei võiks hoopis ressursse otsida lasteaedade, huvikeskuse või muusikakooli renoveerimiseks? Linnaisad istuvad mõne aasta pärast kenades ja soojades hästiventileeritud ruumides, lapsed aga virelevad nõukogudeaegsetes hoonetes? Haapsalu noorte huvikeskuse ruumidest ei hakka üldse rääkimagi – beebikool ja paljud muud huviringid toimetavad vanas vangimajas paksude müüride vahel, kus talvel on rõske ja kevadel pole üldse õhku.

Kui mõelda suuremalt, siis iga linn või muu keskus sooviks omale rohkem maksumaksjaid. Need on tihtipeale noored edukad pered, kes otsivad omale mõnusat keskkonda pesa punumiseks. Minu arust meelitaksid neid Haapsallu elama pigem nüüdisaegsed ja ilusad lasteaiad ja huvikoolid kui uus linnavalitsuse hoone. Aga see on muidugi minu arvamus.

Ille Palusalu

Haapsalu linnavolikogu liige (EKRE)