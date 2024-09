Juhtkiri: mõistus võitis?

Haapsalu linnavalitsus otsustas, et annab riigile tagasi 2,4 miljonit eurot toetusraha, mis saadi linnavalitsuse uue maja ehitamiseks. Raha tagasimaksmise põhjus on lihtne – ehituse omaosaluse katmiseks linna järgmise aasta eelarves raha napib. See pole just kuigi tavaline, et omavalitsus otsustab saadud toetuse tagasi maksta lihtsalt seepärast, et eelarvega on kitsas käes.

Esmapilgul tundub, et mõistus võitis. Haapsalu elaniku jaoks on linnavalitsuse hoonest tähtsam, et teed oleksid korras, et lasteaiad, ujula, huviringide hooned ei laguneks, mitte linnajuhtide edev kontorihoone.