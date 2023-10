Aasta õppija on Cynne Põldäär

Eile aasta õppijaks kuulutatud Cynne Põldäär on seda meelt, et iseenda jaoks on palju toredam õppida kui käsu peale.

Koos aasta õpetajatega tõsteti peagi algava täiskasvanud õppija nädala eel esile ka neid, kes täiskasvanuna õpivad, täiskasvanuid koolitavad või võimaldavad neil õppida.

Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Annika Armipaik-Nukki ütles eilsel tunnustamisõhtul, et õppimine ja enesetäiendamine kestab kogu elu. „Ükski vanus pole teadmiste arendamiseks liiga kõrge,” ütles ta.

