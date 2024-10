Aasta õppija on Heli Pajo, koolitaja Martti Raavel

Koos Läänemaa parimate õpetajatega tänati kolmapäeva õhtul Haapsalu kutsehariduskeskuses ka Läänemaa tublimaid õppijaid ja koolitajaid.

Läänemaa aasta õppija tiitli sai Heli Pajo. Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Annika Armipaik-Nukki sõnul väärtustab komisjon aasta õppija valimisel erilisi lugusid, mida õppimine on inimese elus kaasa toonud. „Aasta õppija on musternäide sellest, kuidas õppimine on kaasa toonud karjääripöördeid ja seda ka küpses eas. Iga karjääripööre on aga omakorda suur elumuutus,” ütles Armipaik-Nukki.