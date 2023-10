Läänemaa aasta õpetaja on Tiina Brock

Eile, õpetajate päeva eelõhtul kuulutati Haapsalu kutsehariduskeskuseks peetud tunnustusüritusel Läänemaa aasta õpetajaks ühisgümnaasiumi emakeeleõpetaja Tiina Brock.

„Ma polnud selleks valmis,” ütles Brock tiitlit vastu võttes. Brocki sõnul oli ta väga tänulik, et sai esimest korda elus aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli, sest seni on ta ikka olnud nominent. „Nüüd aga nii palju asju korraga, see tekitas minus segaduse,” tunnistas Brock.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!