Andres Kalvik: kes tegi? Kallas ise tegi

Möödunud kolmapäeval riigikogule menetlemiseks üle antud 2024. aasta riigieelarve eelnõu midagi üllatavat ei sisalda.

Ebaõnnestunud rahanduse tähtsaimast dokumendist on räägitud söögi alla ja söögi peale, kuid seda lugu ajendas kirjutama valede kaskaad, mida koalitsiooni esindajad refräänina esitavad.

Peaminister Kaja Kallase ning Reformierakonna ja Eesti 200 juhtivpoliitikute jutt sellest, et praegustes kärbetes ja maksutõusudes on süüdi Jüri Ratase valitsused alates 2016. aastast, on sulaselge vale. Numbrid räägivad teist keelt. Veel enne koroonapandeemia algust oli 2019. aastal valitsussektori eelarve nominaalses ülejäägis 34 miljoni euroga ehk 0,1 protsent SKPst.

