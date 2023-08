Andres Kalvik: meeste tervis on täitsa pekkis

Kirjutasin selle kommentaari enne suuremahulise meeste tervisekäitumise uuringu esitlust läinud nädalal ega pidanud pärast teksti kohendama, sest uut infot uuringust ei laekunud.

Sellest on muidugi kahju, sest parema meelega lugenuks, et Eesti mehed on hakanud rohkem sportima ja tervislikumalt toituma ning tervena elatud aastate arv on teinud suure tõusu. Selles, et mehed jätkavad samas vaimus, pole muidugi süüdi küsitluse läbiviijad.

Meeste tervisest rääkides jätan süvaanalüüsi asjatundjatele, kuid võtan endale vabaduse anda hinnang selle põhjal, mida näen kaubanduskeskustes, rannas, tänavatel, spaades… Olukord on masendav ja siinkohal ei pea ma silmas ainult mehi. Järjekorrad kiirtoidukohtades, kamaluga popkorni ja karastusjooke kinodes, friikartulid ja vorstijupid suverõõme nautides.

