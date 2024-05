Matsalu festivalile laekus üle 800 filmi

Matsalu loodusfilmide festivalile (MAFF) laekus üle 800 linateose, mille seast pannakse kokku 22. filmipeo programm.

„Ei saa veel täpselt öelda, mis on, aga saab öelda, et on põnevaid uusi ja häid vanu tegijaid,“ ütles MAFFi peakorraldaja Maris Altmann Lääne Elule.