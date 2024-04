Lihula maantee läheb suvel siiski remonti

Ehkki Haapsalu linnavalitsus tahtis Lihula maantee remonti aasta võrra edasi lükata, on tee nii halvas seisukorras, et remont sel suvel siiski tuleb.

Praegu pole veel teada remonditava teelõigu pikkus, samuti pole kindel ka summa, mida linnavalitsus on suuteline remondi eest välja käima.

„Oli arvamus, et äkki Lihula maanteed sel aastal üldse ei tee, aga kuna see on nii lagunenud, siis väga lainelised kohad saab korda tehtud,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles reedel volikogule.