Puise kalamehed lubavad laupäevaks meritinti

Laupäeval, avatud kalasadamate päeval, ootavad Läänemaal külalisi kolm sadamat: Puise, Topu ja Dirhami.

Kuuendat korda peetav avatud kalasadamate päev on seekord mõnevõrra teistsugune ja osa võtvaid sadamaid on varasemast vähem. „Mullu tegime seda võibolla veidi vägevamalt, bändid ja päevajuhid ja puha. Sel aastal natuke tagasihoidlikumalt,” ütles Läänemaa rannakalanduse seltsi juhatuse esimees ja Puise kalur Taavi Suitsberg. Tema sõnul on avatud kalasadamate päeva tuum ja mõte selles, et rahvale tutvustada kohalikku kala, kalandust, sadamaid ja harjutada rahvast käima värsket kala ostmas. „Seda me teha kavatsemegi,“ ütles Suitsberg. Iga sadam korraldab oma kalasadama päeva ise, rannakalanduse selts aitab seda ainult tutvustada.