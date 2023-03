Eksperdid soovitavad: 4 nippi kasutatud auto edukaks müümiseks

Lähikuudel on autoturul oodata elavnemist, mil paljud soovivad oma senise sõiduki uuema vastu vahetada. Coop Panga Liisingu juht Martin Ilves ja Amserv Auto kasutatud autode müügijuht Raivo Rumberg panid kirja mitu olulist soovitust, kuidas kiirelt ja tulusalt müüa kasutatud autot.

Tunne turgu ja tee turuanalüüs

Enne sõiduki müüki panekut on oluline uurida, kas sinu auto on turul nõutud kaup. Mis hinnaga ja millises seisukorras on teised sama marki mudelid. Selleks on hea nipp teha vastav otsing mõnes müügiportaalis, näiteks auto24.ee. Lisage otsingufiltrisse oma auto põhiandmed – mark, mudel, väljalaskeaasta, käigukast ja läbisõit. Nii saab ülevaate, kui palju ja millise hinnaga on samasuguseid sõidukeid müügis. Seejuures tasub arvestada, et reaalsed tehingud toimuvad üldjuhul veidi madalama hinnaga.

Kui müügiga on kiire, siis tuleb autot pakkuda turu keskmisest oluliselt soodsama hinnaga. Hobi-, sportautot või uunikumi müües, tee seda selleks sobival hooajal. Ühe võimalusena tasub kasutada ka ametlike automüüjate abi, kes teevad sinu autole kohe ostupakkumise või võtavad sõiduki komisjonimüüki.

Pese auto puhtaks, hoolda ja paranda

Kui peas hakkab idanema mõte auto müümisest, siis tee esmalt oma neljarattaline nii seest kui väljast korda. Alusta auto pesemisest. Selleks võiks kasutada professionaalide abi, et sinu sõiduk näeks pärast küürimist välja nagu uus. Kasuks tuleks sõitjateruumi keemiline puhastus, mootoripesu, põhjalik välipesu ja vahatamine. Vajadusel ka kere poleerimine.

Lisaks välisele ilule peab müügiks pakutav auto olema ka tehniliselt korras. Ostja jaoks on väga oluline, et sõidukil oleks tehtud kõik tehase poolt ettenähtud hooldused. Kui autol on saabumas korralise hoolduse aeg, siis tasub see enne müüki ära teha. Ostja jaoks on see suur argument, et ta ei pea hakkama kohe tegema lisakulutusi. Isegi, kui auto tehniliselt korda tegemine osutub väga kulukaks, tasub see siiski enne müüki ette võtta. Korras sõidukit on lihtsam müüa ja selle eest saab küsida kõrgemat hinda, sest ostja on nõus nii-öelda täispaketi eest rohkem maksma.

Tee sõidukist korralikud müügipildid

Head müügipildid on õnnestunud kuulutuse puhul väga määrava tähtsusega, millega saab tekitada potentsiaalsetes ostjates huvi. Algajal automüüjal tekib sellega alati palju küsimusi – millise nurga alt pilte teha, milline on parim paik pildistamiseks ning mida üldse auto juures pildistada.

Auto peaks olema fotosessiooniks puhas ning kõik isiklikud esemed sõitjate- ja pagasiruumist välja tõstetud. Seejärel tuleks leida pildistamiseks sobiv valgus, sest pimedas tehtud pildid tulevad alati kehvad. Ideaalsed fotod autost saab näiteks päikeseloojangul või väga päikselisel päeval. Siis joonistuvad auto kõik detailid kenasti välja ning neid pilte on silmale ilus vaadata. Vihma või lumesajus tehtud fotod pole müügikuulutuse jaoks parim valik. Kui pildistamiseks pole võimalik tagada looduslikku head valgust, siis tuleks leida korraliku valgustusega garaaž või parkimismaja. Selleks, et ruumis tehtud fotod ei jääks liiga tumedad, tasub mõelda lisavalgustusele.

Ostja jaoks on oluline, et kuulutuse juures oleks autost pildid iga nurga alt. Kui sõidukil on mõned kerevigastused, siis tuleks ka need üles pildistada, et ostja kohapeale tulles ei pettuks ja teaks nendega juba eos arvestada.

Ülioluline on üles pildistada auto interjöör, sh armatuurlaud, istmed, rool, multimeediasüsteem, mugavusseadmed ja muud olulisemad detailid, lisavarustus ning pagasiruum. Nende alusel teeb autoostja oma esmase valiku.

Pane auto õigesse kohta müüki

Auto müümisel on oluline kasutada õigeid müügikanaleid. Kõige populaarsem on automüügiportaal auto24.ee. Viimasel ajal pakutakse üha rohkem kasutatud autosid ka Facebook Marketplace’is, kus müüja ning potentsiaalne ostja saavad väga lihtsasti omavahel suhelda.

Portaalides kuulutuse lisamine on tasuline, Facebookis saab seda teha aga täiesti tasuta. Facebooki kaudu suhtlemine tekitab osapooltes üksteise suhtes rohkem usaldust, sest nii ostja kui ka müüja näevad teineteise profiili.

Sportautot või uunikumi müües tasub ühe müügikanalina kaaluda ka spetsiaalseid foorumeid, kus on just nende autode huvilised kokku kogunenud. Lisaks on neil omad suhtlusgrupid ka Facebookis.

Alati on ka võimalus pakkuda oma kasutatud sõiduk müügiks mõnele autoesindusele või autode edasimüüjale, kes teeb sinu eest ära kogu müügitralli.

Kui soovid aga autot hoopis osta, siis on hea abimees autolaen, mis võimaldab suure väljamineku jaotada headel tingimustel pikema perioodi peale ära.