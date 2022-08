Kuidas autot müües raha mitte kaotada?

Ostja eelarvest hoolimata tähendab sõiduki ostmine enamasti kompromissi tegemist soovide ja ostuvõime vahel. Ostjate eesmärk on leida võimalikult vähese raha eest leibkonna vajadustele kõige paremini vastav auto. Paar aastat hiljem autot müües leiavad inimesed, et ei võtnud autot ostes arvesse väga olulist parameetrit – edasimüügiväärtust.

Selge ja järjestatud ajalooga auto müümine on lihtsam

Citadele Leasingu sõiduautode liisingudivisjoni juhi Andrius Daunoravičiuse sõnul kasutab ettevõte sõiduki likviidsuse määramiseks sageli auto ajaloo kontrollimise teenust.

„Kõigepealt peaksid autoostjad tegema ära oma kodutöö. Pärast meelepärase sõiduki valimist peaksid nad kontrollima sõiduki seisukorda volitatud ülevaatuskeskuses ja tutvuma sõiduki ajalooga. Näiteks auto ajaloo kontrollimise platvormid on meile väga vajalikud, sest võimaldavad kontrollida masina läbisõitu. Tagasikeritud läbisõit või rasked avariid vähendavad auto atraktiivsust järelturul märkimisväärselt,” ütleb Daunoravičius.

Autode finantseerimise spetsialist juhib tähelepanu ka sellele, et sõidukit otsides ei võta ostjad alati arvesse seda, kust auto imporditi. Näiteks peetakse riskantseks osta USAst saabuvaid autosid. „Paljudel juhtudel on tegemist raske avarii läbi teinud autodega – vastasel juhul poleks import USAst lihtsalt investeeritud raha väärt. Sellistele sõidukitele kehtivad rangemad rahastamistingimused,“ lisas Citadele Leasingu esindaja.

Need, kes ei soovi raha kaotada, vahetavad autosid sagedamini

Internetist leiab piisavalt õpetusi sellest, millises vanuses autot valida, et mitte kaotada sõiduki väärtuse vähenemise tõttu palju raha. Arvatakse, et 3–5 aastat vanad kasutatud sõidukid kaotavad aastatega vähem väärtust kui uhiuued mudelid.

Autojuta Vilniuse filiaali juhataja Justas Grendelis toob välja, et targad ostjad võivad õiget mudelit valides kaotada vähem raha ja mõnel juhul müüa auto ostetud hinna eest ka pärast mitmeaastast kasutamist. Nagu aga müügispetsialist täheldab, tuleb teha hoolikaid valikuid ja müüa kiiremini, et vältida edasimüügiväärtuse langust.

„Kui kliendid tellivad autosid välismaalt, tutvume kõigepealt kogu olemasoleva teabega, mis ei eelda sõiduki füüsilist kontrolli. Kui märkame kahtlasi fakte, näiteks lahknevusi läbisõiduandmetes või avariilises kahjus, teavitame sellest ostjaid. Vigastuste ajalugu on üks tegureid, mis auto edasimüügiväärtust mõjutab. Sellepärast tasuks jätta tõlgendamisele võimalikult vähe ruumi ja lasta faktidel enda eest rääkida. Heas seisukorras autod maksavad rohkem, aga tulevikku silmas pidades hoiavad paremini oma väärtust ning selliseid mudeleid on lihtsam müüa,” ütleb Justas Grendelis.

Soovitan autot ostes mitte ühtegi sammu vahele jätta

Sõidukite ajalooga tegeleva platvormi carVertical kommunikatsioonijuht Matas Buzelis toonitab, et need, kes valivad kallimaid ja kaasaegsemaid mudeleid, riskivad müügimehi pimedalt uskuma jäädes kõige rohkem. Ta rõhutab, et mitte kõik ostjad ei seisa oma õiguste eest ega nõua hüvitist.

„Nii mõnedki autojuhid neelavad tüssata saamise mõru pilli lihtsalt alla. Aga kui ostja on pettusega meelitatud ostma kallimat autot, ei suuda ta sageli oma sõidukit turuhinnaga edasi müüa ja on sunnitud autot edasi kasutama või leppima suure rahalise kahjuga. See on veel üks põhjus, miks pakume lisaks tehnilisele kontrollile ja proovisõidule alati juurdepääsu ka VIN-koodil põhinevale auto ajaloole. See on ainus võimalus leida endale hea edasimüügiväärtusega sõiduk,” lisab carVerticali kommunikatsioonijuht.