Haapsalu soovib sõpruslinnadega luua Umani toetamise fondi

Haapsalu soovib kaasata oma sõpruslinnad, kellega koos asuda Ukrainas asuvat Umani linna toetama.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et tõenäoliselt lükkab Haapsalu fondi käima septembris, sest praegu on linnavalitsus saatnud Euroopas asuvatele sõpruslinnadele kirju, kuid Euroopa omavalitsused puhkavad praegu. „Vaatame, kui paljud kaasa tulevad, aga kindlasti teeme selle ära,” ütles Sukles. Näiteks Soomes asuva Hanko linnapeaga on Sukles suhelnud ja nemad on idee poolt.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!