Isamaa tõi linnapea kandidaadiks endise tippametniku

Erakond Isamaa teatas nädalavahetusel, et nende kandidaat Haapsalu linnapeaks tänavustel kohalikel valimistel on Olavi Seisonen, kes seni töötas välisministeeriumis asekantslerina.

Isamaa Läänemaa piirkonna esimees Jaanus Karilaid ütles Lääne Elule, et Seisonen on Haapsallu kodu ehitanud, on linnaalgkooli hoolekogu esimees, kuulub Läänemaa ühisgümnaasiumi lastevanemate nõukotta ning panustab aktiivselt linna haridusellu.

„Võtab asja väga tõsise