Haapsalu nügib Tagalahe seisundi parandamist edasi

Haapsalu linnajuhid soovivad, et Tagalahe seisund paraneks ja seal saaks paadiga sõita. Malle-Liisa Raigla

Tänavu on plaanis alustada Haapsalu lahes karbi- ja vetikakasvatusega, kuid linn soovib Tagalahe seisundi parandamiseks enamat.

Haapsalu laht on pikemat aega olnud Eesti rannikuvetest kõige kehvemas seisus veekogu. Mullune uuring näitab, et lahes on tavapäratult palju biomassi ja nitraate.

Mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martini sõnul suurenes kevadega võrreldes nitraatide hulk aasta lõpus ligi kümme korda. „Kasvu ajal püüavad taimed selle kinni,” selgitas ta, miks suviti on nitraatide sisaldus vees madalam.

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See, et talvel nitraatide hulk vees plahvatuslikult kasvab, näitab Martini sõnul, et neid tuleb kogu aeg juurde. „Kuskil on väga tugev nitraatide allikas,” ütles ta.

Kust aga nitraate vette tuleb, Martin veel öelda ei osanud, sest nende hulk kasvab kogu lahe ulatuses ja setteuuringute vastused saabuvad alles paari kuu jooksul.

Teadlased uurisid Haapsalu lahe setteid kuni viie sentimeetri sügavusel, mürgiste ainete mõju ei hinnatud.

Nagu kasvab nitraatide hulk