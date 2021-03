Karilaid: enne eriolukorda ootame ära uute piirangute mõju 

Riigikogu õiguskomisjoni juht keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles, et enne eriolukorrale mõtlemist tasub ära oodata uued piirangud ja vaadata, kuidas need toimima hakkavad. Karilaid usub, et eriolukord tasub välja kuulutada siis, kui ilma selleta midagi olulist tegemata jääks, kirjutas ERR.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et eriolukord poleks mingi võluvits. „Aga tervikpildis, ma arvan, ta on üks oluline osa, et saata ühiskonda signaal kõikidesse vanusegruppidesse, et olukord on kriisis, olukord on katastroofiline ja see puudutab kõiki,“ rääkis Ratas.

„Aga sellest olulisem on kaks asja. Esiteks, et saada aru olemasolevatest reeglitest ja teiseks, anda võimalikult kiiresti signaal, kuidas valitsus kavatseb kogu seda kahju kompenseerida,“ ütles Karilaid.

Karilaid tõi näite eilsest, mil valitsus teatas, et muist kauplusi tuleb neljapäeval sulgeda. „Näiteks helistas mulle Haapsalu santehnika kaupluse omanik ja küsis, et kui kuu aja jooksul torud lõhkevad, kuidas siis käitutakse? Ja kuidas palka välja makstakse,“ rääkis Karilaid. „Ma soovitaksin valitsusel olla täpsem ja arusaadavam oma kommunikatsioonis.“