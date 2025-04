Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Haapsalu Spordibaaside nõukogu liikmed Riho Lepp (Isamaa) ja Heikki Sool (Isamaa) said läinud reedel enne keskpäeva linnavalitsuselt teate, et on nõukogust välja arvatud.

Mõlemad leiavad, et nad arvati välja, sest on linnapea Urmas Suklese valimisliiduga HaRi opositsioonis ning olid vastu spordibaaside juhatuse otsusele rajada Krahviaeda padeliväljak.

