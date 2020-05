Valitsus täpsustas eriolukorra järgseid leevendusi

Valitsus täpsustas eilsel istungil eriolukorra järgseid leevendusi.

Autokinod ja –kontserdid võivad toimuda ka sobivates sisetingimustes

Autokinode ja –kontsertide korraldamisel võttis valitsus maha välitingimuste piirangu. See tähendab, eritingimustel tohib autodega ürituse korraldada ka selleks sobivates sisetingimustes, näiteks suurhallis. Järgima peab 2+2 reeglit, autost ei tohi väljuda vältimatu vajaduseta ning autode parkimisel peab jääma piisav vahemaa. Nagu vabas õhus ürituse korraldamisel, tuleb ka sisetingimustes vajadusel tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Avalikud üritused nagu kinod, etendused, kontserdid on lubatud 1. juunist

1. juunist on lubatud avalikud üritused nagu kinoseansid, etendused, kontserdid, laadad, festivalid, konverentsid jne nii sise- kui välitingimustes. Seda juhul kui ürituse korraldaja tagab 2+2 nõude, siseruumides maksimaalselt 50 protsendi täituvuse ning üritusest ei tohi osa võtta rohkem kui 50 inimest. Välitingimustes ei tohi avalikust üritusest osa võtta rohkem kui 100 inimest.

Muuseumid ja näitused

Muuseumide ja näituste osas loobutakse 1. juunist kuni 10 inimese suuruse rühma nõudest. Tagatud peab olema 2+2 nõude järgimine.

Juunist avatakse kasiinod ja mängusaalid

Alates 1. juunist tohib taas veeta aega kasiinodes ja mängusaalides, kuid arvestada tuleb ruumi 50 protsendi täituvusega ning osalejaid ei tohi olla enam kui 50 inimest. Samuti peavad töötajatele ja külastajatele olema kättesaadavad desinfitseerimisvahendid.

Restoranides ja baarides tohib 1. juunist veeta kohapeal aega ka pärast kella 22

1. juunist tohib toitlustusettevõttes taas kohapeal aega viita ilma kella 22 piiranguta. Tagatud peab olema 2+2 reegli järgimine ning desinfitseerimisvahendite olemasolu. Samast kuupäevast tohib pärast kella 22 müüa toitlustusettevõttes ka alkoholi.

Juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes

1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine, siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500. Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib kokku nii võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.

Parema loetavuse ja arusaadavuse huvides tehakse korralduses lisaks ka mõned sõnastuslikud ja tehnilised täpsustused, mis ei muuda kehtestatud piirangute ega leevenduste sisu.

Alkoholimüügi piirang kaob 1. juunist

1. juunist on lubatud alkoholi jaemüük nagu enne eriolukorda.

Karantiini nõudeta reisimise kord Läti, Leedu ja Soome vahel

Ühtlasi kinnitas valitsus riigipiiri ajutise piiramise korralduse muudatuse Eesti, Läti, Leedu ja Soome vahel karantiinita reisimise tingimuste kohta. llma 14-päevase karantiinita tohivad haigustunnusteta Eesti inimesed reisida Läti, Leedu ja Soome vahel juhul kui nad reisimise ajaks ei ole kahe nädala jooksul viibinud kolmandas välisriigis. Kui inimene tuleb näiteks Läti või Leedu kaudu Eestisse kolmandast välisriigist, peab ta koju jõudes viibima 14 päeva karantiinis nii nagu mujalt välismaalt tulles.

