Katre Kärner pälvis Eesti parima kommunikatsioonijuhi tiitli

Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi vilistlane, SEB Panga kommunikatsioonijuht Katre Kärner kuulutati kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsil Eesti parimaks kommunikatsioonijuhiks.

Eesti parima kommunikatsioonijuhi tiitel anti välja esimest korda ja koos Kärneriga pälvis tunnustuse ka Keskerakonna kommunikatsioonijuht Andres Kalvik.

Valik tehti rahvahääletuse tulemusena veebilehel bestmarketing.ee. „Valdkonna inimestele saadeti masspostitus ning ka bestmarketing.ee veebi lugejatel oli võimalus nimetada kolm paremat kommunikatsioonijuhti, kes on vastaja hinnangul teinud head tööd,” selgitas bestmarketing. ee juht Maarit Eerme.

Valiku tegemisel oli kolm kriteeriumit: kelle tööd sa hindad, imetled ja endale eeskujuks sead; kelle töö on just 2023. aastal enim silma paistnud; kelle käest sa ise sooviksid nõu küsida.

„Auhind tuli kindlasti positiivse üllatusena, mille suurima heameelega vastu võtsin. Tunnustused on alati ägedad ja olulised, aga iga tunnustuse taga on ju tegelikult terve tiimi täis inimesi. SEB kõneisikud on fantastilised ja selliste ekspertide rivi ning koostööpartneritega ei olegi muud varianti, kui parimaks tulla,“ kommenteeris saavutust Kärner.