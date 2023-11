President Karis Metsküla koolis: lastele parima lahenduse peavad kokku leppima kogukond ja vallavõim

„Kõige rohkem olen ma mures Metsküla algkooli laste pärast. Sellepärast siia tulingi. Vastasseisu jätkumine lõhub kogukonda,“ sõnas president Alar Karis Lääneranna valla Metsküla kooli külastamise järel. Riigipea kohtus kooli direktori Pille Kaiseli, õpetajate ja lastevanematega. Homme kohtub ta Kadriorus Lääneranna vallajuhtidega.

„Eesti koolivõrgu ümberkujundamine on möödapääsmatu, ent saab olla edukas ainult siis, kui kogukond on kohalikule võimule partneriks ega ole sellest kõrvale jäänud. Ja ei saa unustada, et kõik koolid on erinevad, siin ei saa ühe vitsaga mõõta,“ rõhutas president Karis.

„Metsküla juhtum heidab halba valgust Lääneranna valla kõigile koolidele, ka Lihula gümnaasiumile, mille hingekirja Metsküla lapsed vallavõimu poolt pandi. Kompromiss tuleb leida. Mina ei ütle, kas parim lahendus on senise algkooli jätkamine, erakooli loomine või Lihula gümnaasiumi õppekoht – selles peavad kokku leppima kogukond ja vallavõim,“ sõnas riigipea.

President Karise sõnul näitab Metsküla kooli lugu Eesti laiemat muret: „Esiteks, väikekoolide saatus, kus esikohal peab olema muidugi hea haridus, aga samuti suhtluskogemus eakaaslaste ja täiskasvanutega ning huvihariduse võimalikkus. Teiseks, kogukonnaga arvestamine või mittearvestamine, kohalike inimeste ja vallamajade või linnavalitsuste omavaheline suhtlemine. Kolmandaks, positiivsete erinevuste tunnustamine ja nende toetamine,“ sõnas riigipea.

Ta jätkas, et see olukord toob esile ka küsimuse omavalitsuste rahalise võimekuse kohta kõikide ülesannetega toime tulla. „Samuti, pinged omavalitsuste sees, kus ühe piirkonna huvid vastanduvad teistele ja vastandumine ajab kogukonna sügavasse kraavi,“ „Ka juhib see tähelepanu oma mõtete ja tegudega olukorda lukustumisele, solvamiste ja solvumiste järel tekkinud trotslikule soovimatusele kompromissi leida,“ ütles riigipea.