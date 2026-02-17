Haapsalu liidab kunsti- ja muusikakooli

Haapsalu kunsti- ja muusikakoolil on juba praegu üks juht, Liina Viiret. Foto Andra Kirna

Haapsalu linnavalitsus plaanib uuest õppeaastast ühendada kunsti- ja muusikakooli, mida juba praegu juhib sama direktor.

Mullu kevadest juhib Haapsalu muusikakooli kunstikooli direktor Liina Viiret. Kui Viiret ametisse astus, ütles toonane linnavalitsus, et koole ühendama ei hakka, aga nüüd ütles linnapea Olavi Seisonen, et kahe kooli liitmine on protsessi loomulik jätk.

„Viime administratiivse juhtimise kokku. On ebaefektiivne väga väikesi koole eraldi juhtimise all hoida,” ütles Seisonen.

Liitmine pole Seisoneni sõnul veel kindel. „Volikokku viime kindlasti, aga oleneb, kuidas seal kulgeb, millised arutelud tekivad