Uuemõisa hakkab viima uus rattatee

Promenaadi pikendus Tagalahe ääres. Foto Malle-Liisa Raigla

Haapsalu linnavalitsus plaanib rajada korraliku jalg- ja rattatee promenaadilt Uuemõisa. Reedel andis volikogu loa selle ehitamiseks raha kulutada.

Osaliselt on tee juba rajatud: mullu valmis Aafrika ranna ja veevärgi vahelisele alale kaldakindlustus, mis on praegu kaetud freesasfaldi ehk kruuskattega. Projektiga on plaanis asfalteerida kaldakindlustus ja korrastada tee veevärgist edasi kuni ristumiseni Haudejaama teega.

„See on üsna mülgas,” kirjeldas tee praegust olukorda Haapsalu aselinnapea Peep Aedviir. Tema sõnul on tee talvise külmaga küll läbitav, kuid suviti on seal üks koht nii madal, et merevesi tungib teele.

Aedviiru sõnul on selle te