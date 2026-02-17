Piimatöötleja pankrot mõjutab ka Läänemaa põllumehi

Lehmad. Foto Urmas Lauri

Ettevõtte E-Piim Tootmine juhatuse liige Janis Bertulsons esitas eelmisel nädalal pankrotiavalduse, mis otseselt puudutab ligikaudu sadat piimatootjat üle Eesti. Läänemaa piimatootjate sõnul mõjutab E-piima pankrot aga kogu piimandussektorit.

E-Piima suuromanikku, Eesti põllumeeste ühistusse SCE E-piim kuuluv Ago Kirsipuu ütles, et jagab kommentaare pärast 2. märtsi. „Praegu piimaauto käib. Kui enam ei käi, tuleb vorstivabriku auto,” ütles Kirsipuu.

Praegu on Kirsipuul 400 piimalehma. Viimase, 2024. aasta majandusaasta aruande järgi oli tema ettevõtte Kärneri-Jõe käive veidi üle kahe miljoni euro ja kasum üle 340 000 euro.

E-Piim Tootmise tegevjuht Anti Orav on lubanud, et tootmist jätkatakse ka pankrotiprotsessi ajal, sest see on parim viis vara väärtuse säilitamiseks.

Esmas