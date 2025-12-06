Juhtkiri: kirsadega puhtal põrandal

Aasta 2025. Mitu inimpõlve on möödas emantsipatsiooni algusest. Naised saavad igas eluvaldkonnas meestega võrdselt, neist pareminigi osaleda ning osalevadki.

Kaugesse möödanikku võiksid olla jäänud ka naisi alavääristavad ja solvavad väljendused. Oleme ju vahepeal edasi arenenud, kas pole? Aga selgub, et ei ole. Mõni ei ole arenenud. Mõni arvab,et endiselt on kohane lasta rumalaid, solvavaid ja labaseid väljendeid naiste kohta kuuldavale igal pool, sealhulgas rahva esinduskogus.

Kõige markantsemad neist on muidugi nood EKRE saadikud, kes riigikogus sellist verbaalset sõnnikut laotasid. Aga selgub, et meil on üks eksemplar ka Lääne-Nigula volikogus.

Muidugi on naisi, vähemusi ja teise nahavärviga inimesi solvanud ja alavääristanud tegelastel alati see vabandus, et kas nalja ka teha ei tohi. Oleks nad