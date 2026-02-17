Juhtkiri: taas häda piimaga

Igas majandusharus on ettevõtteid, kelle äriplaan või juhtimine on vale, kes ei tule seetõttu toime ning peavad viimaks välja kuulutama pankroti. Eesti piimandusse jagub neid aga kuidagi väga palju. Nimekiri algab Mohammad Yaqub Haidariga, kes lasi põhja Rapla piimakombinaadi, jätkub Oliver Kruuda aegse Tere piimatööstusega ning jõuab nüüd uusima äparduseni, Hollandi juustukaupmeeste ja Eesti põllumeeste ühisomanduses E-Piimani.

Nagu kõigil põhjaminevail piimatööstustel kombeks, hakatakse rahaga hätta jäädes kõigepealt lüpsma tootjaid, jäädes neile toorpiima eest algul võlgu nädalaid, siis juba kuid. E-Piim kummutas muu hulgas ka levinud uskumuse, et kui töötlemisettevõte on tootjate omanduses, siis ta oma tarnijaid rahaga ei tüssa. Nagu näha, tüssab küll.

Põllumeeste kannatlikkust o