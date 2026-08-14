Poisid tegid metsatukas lõket

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13. augustil tuli häirekeskusele teade, et Haapsalus teevad poisid Männi tänaval metsatukas lõket.

Kohale tõtanud päästjad leidsid eest järelevalveta lõkke. Sündmuspaiga põhjal paistis, et noorukid olid metsa alla onni ehitades süüdanud onni kõrvale lõkke, päästjate tulles sealt lahkunud ja jätnud oma asjad maha.

Päästjad kustutasid lõkke, selleks kulus 200 liitrit vett. Sündmuskohale naasnud paarile poisile selgitati koos politseiga tuleohutusreegleid.