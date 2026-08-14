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Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Haapsalu Linnavalitsus võttis 01.07.2026 istungil korraldusega nr 525 vastu Tamme tn 23a detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatas Haapsalu Linnavalitsus 26.03.2025 korraldusega nr 281.

Planeeringuala asub Haapsalu linnas Tamme tn 23a kinnistul ning osaliselt Tamme tn 21a, Tamme tn lõik 1 ja Kastani tänava kinnistutel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,49 ha.

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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on korterelamute piirkonnas kinnistu kasutuselevõtt ärihoone (kauplus) ehitamiseks. Planeeringualale soovitakse rajada kuni 8 m kõrgusega kauplusehoone ning kuni 6 m kõrgusega kuni kaks abihoonet.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 17.08.2026 – 31.08.2026 (k.a.).

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu Linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kell 8.00 – 17.00 ja reedeti kell 8.00 – 15.30 (detailplaneeringu kausta küsida sekretärilt) ning Haapsalu linna kodulehel alljärgneval aadressil.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalus avaldada detailplaneeringu osas arvamust e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee või posti teel aadressil Posti tn 34, Haapsalu 90504. Arvamusi saab esitada kuni 31.08.2026.