Aivo Paljasmaa: hea, et neljandaks ei jäänud

Kaotajaid on spordis hoopis huvitavam jälgida kui võitjaid. Suurkirjaniku Lev Tolstoi „Anna Karenina” algab ka tõdemusega, et kõik õnnelikud abielud on ühte moodi õnnelikud, aga kõik õnnetud abielud on igaüks omamoodi õnnetu. Allajäänute silmist peegeldab vastu suur sisemine traagika ja selles on palju värve. Võitjad tunduvad oma rõõmupursetes kõik olema ühenäolised.

Kümnevõistlejad rühmasid Birminghamis kaks pikka päeva. Ah-soo! Võitja Leo Neugebaueri puhul tuleb täpsustada, et tema küll mingi tavaline ekstaasis võiduhull ei olnud. 1500 meetri jooksu finišis prantsatas ta rajal kõik endast andnuna lõpujoone kõrvale rajakattele selili ja toibus tükk aega,