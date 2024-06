Aivo Paljasmaa: kõigi pilgud viivad nüüd Rooma

Homme avatakse Roomas järjekordsed Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus. Esimest korda tulid vana maailma parimad kergejõustiklased kokku 1934. aastal ja seejärel iga nelja aasta tagant, et selgitada endi seast parimad. Aastast 2012 peetakse EMi iga kahe aasta tagant.

Eesti koondis osaleb jõuproovil 19 sportlasega. Suurimad lootused pjedestaalile jõuda on koondise raudvaral, 32aastasel Rasmus Mäel. Kümne aasta eest Zürichis võitis Mägi EMil 400 meetri tõkkejooksus hõbemedali ja sellest ajast on ta tiitlivõistluste finaaljooksude sage külaline. Mäe isiklik rekord on 47,82, tänavune kiireim aeg on 48,56.