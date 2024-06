Juhtkiri: salasilm

Avalikkuses on sügavat hämmingut ja teravat pahameelt tekitanud maksuameti soov saada tulevikus ligipääs ettevõtete pangakontodele. Et ligipääsu tahetakse ainult ettevõtete pangakontodele, on iseenesest juba samm tagasi, sest esialgu oli maksuametil soov pääseda ka eraisikute kontodele.

Põhjendused, miks seda soovitakse, näivad muidugi ülimalt õilsad – selline kontroll peaks tagama, et inimesed ja ettevõtted ei susserdaks maksudega. Riigile on ju vaja, et inimesed ja ettevõtted korralikult maksu maksaks, sest riigi rahakotis valitseb teadupärast suuremat sorti auk.