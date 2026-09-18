Suur galerii: Lääne päästekeskuse eliitkomando võistlus Haapsalus (täiendatud kell 17.54)

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Eliitkomando 2026 Haapsalus foto Juhan Hepner (1)
Foto: Juhan Hepner
Eliitkomando 2026 Haapsalus foto Juhan Hepner (2)
Haapsalu komando meeskond. Foto: Juhan Hepner
Eliitkomando 2026 Haapsalus foto Juhan Hepner (3)
Haapsalu komando meeskond. Foto: Juhan Hepner
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Päästeameti Lääne päästekeskuse komandod võistlesid reedel Uuemõisas Haapsalu päästekomando ümbruses, et selgitada välja tänavuse eliitkomando võistluse parimad.
Osales 14 kutselist päästekomandot ja viis vabatahtlikku komandot kuuest maakonnast kokku 83 võistlejaga. Võistlejate seas olid ka Haapsalu, Risti ja Lihula päästekomando.
Lihula võistkond sai kutseliste üljärjestuses viienda koha, Risti kaheksanda ja Haapsalu oli kümnes. Lihula sai kutseliste arvestuses veepäästeharjutuses esik
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