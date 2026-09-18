Kokk Joel Ostrat osaleb Ridala offroad-võistlusel

Tuntud kokk Joel Ostrat stardib laupäeval Ridala off-road võistlusel IRON BALTIC Vaga Vesi.

Ta osaleb TR-1 klassis. Tänavu Valgamaal Kotre Muda võistlusel oma debüüdi teinud Ostrat ütles pressiteate vahendusel, et kuigi ta on on endale juba off-road võistlustele sobiva sõiduki soetanud, siis sel korral tuleb veel masinat laenata Urvo Männama käest.

“Jah, see klassikaline Defender on nüüd mul küll olemas, kuid ehitus võtab veel aega ning Urvo oli taaskord nõus mulle vastu tulema,” selgitas Ostrat.

Artikkel jätkub peale reklaami

Läänemaal, Panga külas nädalavahetusel toimuva IRON BALTIC Vaga Vesi sündmused algavad juba reedel, kui lisaks registreerimisele, mandaadile ja tehnilisele kontrollile saab startida niinime