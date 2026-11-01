Triin Kuusik sai individuaalarvestuses esimese ja teise koha

Lääne Elu

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Triin Kuusik. Erakogu

Naiskodukaitse üle-eestilise laskevõistluse individuaalarvestuses võitis haapsallane Triin Kuusik esimese ja teise koha.

Männiku lasketiirus selgitati laupäeval välja 2026. aasta parimad võistkonnad ja individuaallaskurid.

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna korraldatud võistlusel osales kokku 13 võistkonda. Võistkondliku esikoha saavutas Tallinna ringkond, edestades Alutaguse ja Sakala ringkonda.

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Individuaalarvestuse tulemused
30 lasku ringmärki, 25 m sportpüstol
1. Triin Kuusik, Lääne ringkond
2. Elerin Ross, Tartu ringkond
3. Ksenia Alandži, Alutaguse ringkond

30 lasku ilmuvasse märki, 25 m sportpüstol
1. Marja Kirss, Sakala ringkond
2. Triin Kuusik, Lääne ringkond
3. Elerin Ross, Tartu ringkond

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