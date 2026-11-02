Läänemaa jalgpalliklubi oli vastastest üle

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Laupäeval koduväljakul peetud jalgpalli II liiga kohtumisel võitis Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond Tartu FC Helios meeskonda 4:1.
Mäng algas kohe 4. minutil läänlaste eest võistleva Rodrigo Silva löödud väravaga. Mängu 19. minutil lõi penaltilöögist värava Fabio Martins.
Nii mindigi poolajale juba seisul 2:0.
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Teisel poolajal jätkasid läänlased väravate löömist. Mängu 56. minutil sai palli vastaste väravasse David Cracel ja 62. minutil taas Sil
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