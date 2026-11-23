Tallinna tehnikaülikooli teadlased otsivad Rukki kanali lähistel kadunud erkkollast poid, mille edelatuuled võisid kanda Vormsi randa.

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Tallinna tehnikaülikooli teadlane Rain Männikus ütles Lääne Elule, et poi kadus radarilt novembri alguses. „Arvasine, et patarei on tühjaks saanud,” sõnas Männikus. Läinud reedel vaatama minnes selgus aga, et meres ulpinud erkkollane poi on kadunud nagu tina tuhka. Koos poiga oli kadunud ka ankruga põhja kinnitatud ujuk, mille külge poi omakorda oli kinnitatud.

Kui poi veel alles oli, mõõtis see poole meetri kõrguseid laineid, mis ei tohtinuks talle midagi teha. „Mis seal võis katki minna, seda ei tea,” sõnas Männikus.

Kui poi nööri otsast lahti tuli, võisid edelatuuled selle kanda Vormsi randa. „Oleme teavitanud ka laevakapteneid, et need silmad lahti hoiaksid, kui poi peaks meres olema,” ütles Männikus.

Poi ja ujuki panid teadlased Rukki kanali lähistele augustis, et täpsustada meremudeleid ja mõõta lainetust transp