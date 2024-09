Rukki kanalis lõppesid süvendustööd

Neljapäeval, 12. septembril lõppesid mandri ja Hiiumaa vahelises Rukki kanalis augustis alanud süvendustööd, millega tagati kogu kanali ulatuses sügavus 5,2 meetrit.

Tavapärase hooldussüvenduse käigus eemaldas süvenduslaev Vilma Høj kanali põhja kogunenud setted, et parvlaevaliikluse mandri ja Hiiumaa vahel saaks toimuda ka madala veetaseme korral. Aprillis tehtud hüdrograafilise mõõdistuse järgi oli seal väikseim sügavus 4,9 meetrit.

Süvendustöid teostati öisel ajal, mil need ei häirinud parvlaevaliiklust.

Süvendustööd läksid maksma 450 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Töid teostas Transpordiameti hanke võitnud Insenerehituse AS.

Rukki kanal on 2,5-kilomeetri pikkune lääne-idasuunaline kanal Rohuküla-Heltermaa laevateel Rukkirahust põhja pool. Laevatee peamised kasutajad on Hiiumaaga ühendust pidavad parvlaevad. Kanali põhja ladestub pidevalt setteid, mida eemaldatakse korralise hooldamise käigus iga kahe aasta tagant, et parvlaevad saaksid ka madalama veetaseme korral probleemideta liigelda.

Eelmine süvendus tehti 2022. aasta augustis-septembris, mil need läksid maksma 400 000 eurot, pluss käibemaks.