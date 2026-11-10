Tehisaru aitab teadlastel üleujutusohtu ennustada

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi teadlased arendavad koos rahvusvaheliste partneritega lahendust, mis aitab ohtlikku mereveetaseme muutust paremini ette näha.

„Tehisarupõhine HIDRA-mudel annab tavapärasele veetaseme prognoosile täiendava vaate. Näiteks saame hinnata, kui suures ulatuses võib tegelik veetase erinevate ilmastiku arengustsenaariumide korral muutuda,” rääkis instituudi vanemteadur Ilja Maljutenko Lääne Elule. Projekt on osa Euroopa Liidu algatusest Destination Earth.

Maljutenko sõnul koostab HIDRA-mudel iga päev 50 erinevat veetaseme prognoosi stsenaariumi järgmiseks kuueks päevaks. Kui mudel tuvastab võimaliku ohu, annab see märku Destination Earthi vastavale süsteemile, kus saab vajadusel käivitada ohustatud piirkonna kohta märksa detailsema ilmaennustuse ning selle põhjal täpsustada mereprognoosi. „Tavaline meretaseme prognoos ulatub viie ööpäevani, HIDRA aga kuue ööpäevani,” lisas ta.

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Maljutenko tõi näite, et selline lahendus oleks abiks parv