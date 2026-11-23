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Läänemaa TV 10 Olümpiastardi teivashüppevõistlus toimus seekord Haapsalus, kus lisaks meie noortele olid võistlustules ka Hiiumaa noored hüppajad.

Võistluspäev kujunes väga edukaks – peaaegu kõik osalejad püstitasid uued isiklikud rekordid. Poiste nooremate ja vanemate vanuseklasside võitjad täitsid vabariikliku etapi normatiivi. Eriti tublid olid nooremad tüdrukud, kellest kõik tagasid endale pääsu vabariiklikule etapile.

Hiiumaa noored tulid Haapsallu võistluskogemusi saama ning jäid oma tulemustega väga rahule. Head tulemused andsid neile indu võistlus varsti ka kodusaarel korraldada.

Läänemaa TV 10 Olümpiastardi teivashüppe tulemused:

TN

Rosanne Eltmaa – 1.90

2. Hanna Mariita Heimvell – 1.80

3. Liisa Kolpak