Grettel Rodima krooniti TV 10 olümpiastardi finaalis võitjaks

Parimad mitmevõistlejad. Diplomiga Grettel Rodima. Foto: Kaja Ladva

10.–11. juunil toimus Valgas Eesti TV 10 olümpiastardi finaalvõistlus. Kui avapäeval soosis sportlasi päikeseline ilm, siis teisel võistluspäeval tuli mõõtu võtta vihmas.

Suurepärase saavutusega paistis silma kuni 12aastaste tüdrukute vanuseklassis võistelnud Grettel Rodima, kes võitis kuuevõistluse 4661 punktiga. Eduka võistluse jooksul püstitas ta kuus isiklikku rekordit ning teenis kolm alavõitu.

Rodima oli kiireim 60 m jooksus ajaga 8,38, viskas palli tulemusega 32.67 ning võitis kaugushüppe tulemusega 4.96. Teisel päeval saavutas ta 60 m tõkkejooksus kolmanda koha ajaga 9,79, kõrgushüppes taas esikoha tulemusega 1.40 ning lõpetas kuuevõistluse 600 m jooksuga, kus sai kirja aja 2.03,07.

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Samas vanuseklassis tegi tubli etteaste endast aasta vanemate konkurentidega võistelnud Rosanne Eltmaa. 43 osaleja seas saavutas ta 3799 punktiga