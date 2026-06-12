Lääne Elu paberleht laupäeval, 13. juunil

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Karbi- ja vetikakasvatus lükkub edasi
Mereinstituudil oli veel eelmisel nädalal plaanis tänavu Haapsalu lahte paigaldada vetika- ja karbikasvandused, kuid nüüd lükkus plaan aasta võrra edasi.
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Näitus „Risti vägi” tõi kunsti kirikusse
Tekstiilikunstnik Elna Kaasikut inspireerisid EELK piiskoppidele ametirüüde valmistamine sedavõrd, et rüüdel kujutatud ristide edasiarendustest sündis näitustesari „Risti vägi”.
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