Nädalavahetusel peeti järjekordsed voorud Eesti saalijalgpalli meistrisarjades. Väljakul käisid kõik kolm läänlast, kes nii meeste saalijalgpalli kõrgliigas kui ka naiste kõrgliigas käesoleval hooajal kaasa teevad.

Meie saalijalgpallurid panid kokku imeliselt resultatiivsed kohtumised. Kokku lõid läänlastest saalijalgpallurid kaheksa väravat.

Naiste meistrisarjas tegi absoluutselt fantastilise esituse Parilast pärit Anett Vilipuu. Eelmisel hooajal Eesti saalijalgpalli meistriks tulnud jalgpallur lõi kohtumises Puhja Spordiklubi vastu koguni neli väravat.

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Anett Vilipuu koduklubi Tallinna Aurora Futsal võitis võõrsil vastast tulemusega 6:4. Nüüd on Aurora võtnud kolmest mängust kolm v