Lõuna-Läänemaa jalgpallurid tegid kõrgseltskonnas taas hea esituse.

Eesti meeste saalijalgpalli meistriliigas peeti nädalavahetusel järjekordne mängudevoor. Läänlaste huvi hoiavad sellel sisehooajal seal üleval kahe lõunaläänlase osalemine.

Värskelt kõrgseltskonda murdnud Pärnu SJK Hagalaze eest teevad kaasa kaks Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikku: Kirblast pärit Reno Mark ja Lihulast pärit Rocco Mõtt. Mõlemad mehed on aastaid mänginud ka Premium Liigas murujalgpalli Pärnu JK Vaprus ridades. Nüüd on kogu tähelepanu aga saalijalgpallil.

Pühapäeval tegid lõunaläänlased meistrisarjas igatahes taas korraliku etteaste. Koduväljakul, Pärnu spordihallis mindi vastamisi Narva United Coolbet meeskonnaga.

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Narvakad said kiirelt 0:3 juhtima ja saalis arvati, et mäng ongi läinud. Teise poolaja alguses aga pani just Mark oma väravaga tagasitulekule aluse