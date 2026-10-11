Läänlased Reno Mark ja Rocco Mõtt alustasid saalijalgpalli meistriliigat

Jaanus Getreu

Rocco Mõtt ja Reno Mark pärast esimest Meistriliiga kohtumist. Foto: erakogu
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Rocco Mõtt ja Reno Mark pärast esimest Meistriliiga kohtumist. Foto: erakogu

Sellest hooajast saalijalgpalli esiliigas mängiva Pärnu klubi Hagalaziga teevad kaasa kaks läänlast Rocco Mõtt ja Reno Mark.

Hagalazi esimese meistriliiga värava lõi Reno Mark, kes lisaks andis teisele väravale ka väravasöödu.

Hagalaz pidi aga tunnistama vastaste, mitmekordsel Eesti saalimeistril ja ka valitseval Eesti meistril Tallinna FC Bunker Partneri 2:11 paremust. Kiires saalijalgpallis on suurearvulised skoorid tavalised.

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