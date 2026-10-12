Kolmapäeval kõlavad taas ohusireenid

Kolmapäeval kell 15-15.10 pannakse üle Eesti taas tööle ohusireenid.

Sellel päeval on päästeametil plaanis selle aasta kolmas üleriigiline ohuteavituse test ehk kriisivalmiduse päev. Koos häirekeskuse, riigi infosüsteemi ameti, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse ja naiskodukaitsega käivitatakse kõik ohuteavituse süsteemi EE-ALARM kanalid.

Kolmapäeva ennelõunal tuletatakse testi meelde SMS sõnumiga, vahemikus kella 15–15.10 kõlavad sireenid ning teavitused saadetakse Eesti äpi ja „Ole valmis!“ mobiilirakenduse kaudu. Eesti rahvusringhäälingu kanalites näeb siis ribateksti testi kohta. Reaalset ohtu ei ole ning testi lõppemisest eraldi ei teavitata.