Noored põletasid Haapsalu lossi tornis tualettpaberit

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Neljapäeva õhtul kl 17.44 sai häirekeskus teate, et Haapsalus Lossiplatsi tenniseväljakute poolses tornis on näha leeki.

Päästjad leidsid kivimüüri sisse tualettpaberist tehtud tulekolded ja kustutasid need ämbritäie veega.

Peale tulekollete oli seal hunnik WC-paberit laiali visatud. Kuna pealnägijate sõnul põletasid paberit noored, anti juhtunust teada politseile.

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Samal õhtul kl 17.55 laekus info, et Kiltsis on Rohuküla poole sõites parempoolne sõidusuund kinni, kuna kurvi peal enne Ungru lossi on teele murdunud suur puu, mille Haapsalu päästjad eemaldasid.