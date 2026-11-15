Läänemaa saalijalgpallurid tegid kõrgliigas häid mänge

Lõppenud nädalavahetusel olid taas eredalt pildil Eesti kõrgeimal tasemel mängivad Läänemaa saalijalgpallurid.

Saue riigigümnaasiumi spordihoones kogunes ajaloos esimest korda Eesti naiste saalijalgpallikoondis. Peatreener Mikko Kytölä kutsus esimesse laagrisse 20 mängijat, kelle hulgas oli ka Taebla spordiklubis jalgpalliteed alustanud Anett Vilipuu.

Kahe päeva jooksul tehti kolm treeningut ja peeti koosolekud. Pikem siht on Eesti saalikoondisel aga 2028 aasta sügisel algav maailmameistrivõistluste valikturniir.

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Vilipuu sõnul olid treeningud olid tempokad ja nõudsid mängijatelt head füüsilist valmisolekut, keskendumist ning kiiret kohanemist saalijalgpalli eripäradega. "Oli näha mängijate tahet, pühendumist ja soovi areneda. Arvestades, et tegemist on meie esimese naiste saalijalgpalli koondisega ning pooled mängijatest on alles õuejalgpallist saalijalgpalli üle tulnud, on kahe