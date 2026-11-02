Lõunaläänlased teenisid saalijalgpalli kõrgliigas esimese võidu

Pärnu SJK Hagalaz, kus võistlevad ka lõunaläänlased Rocco Mõtt ja Reno Mark, sai saalijalgpalli kõrgliigas hooaja esimese võidu.

Saku gümnaasiumi spordikompleksis toimunud kohtumine Saku Sportingu vastu oli saalijalgpalli kohta üsnagi väravatevaene. Seda enam oli rõõmustamiseks põhjust. Pärnu Hagalaz võttis võõrsil, esimese poolaja kahe värava toel 2:0 võidu.

Selle võiduga tõusis klubi turniiritabelis viiendale reale. Vahed on väikesed ja hooaeg veel pikk. Näiteks tabeli kolmas Saku Sporting on vaid punkti kaugusel.

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Selle hooaja esimeses kahes voorus tuli Hagalazil kogeda kaotust, nüüd kolmandas voorus sai jalgpallurite koduklubi Pärnu SJK Hagalaz