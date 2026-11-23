Kullamaa keskkool kogub Hooandjas raha vaikusepesade jaoks, et õpilastel oleks kohti, kus omaette olla.

Kuigi kampaania kestab jõululaupäevani, on annetatud juba üle tuhande euro. Kullamaa keskkooli õppejuht Riina Gilden ütles, et ei osanud arvata, et nii hoogsalt annetatakse. „Saame osta kaks või rohkem vaikusepesa,” sõnas Gilden.

Mõte vaikusepesad soetada tuli juba sügisel, kui oli vilistlaste kokkutulek, kui annetuskast pandi välja. „Väike seeme sai juba siis kogutud,” sõnas Gilden.

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Heli summutavate seintega vaikusepesa (tool või diivan) võimaldab lapsel eralduda ja mõtteid koguda. „Või rahus raamatut lugeda,” sõnas Gilden.