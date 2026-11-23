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Pühapeäval kl 13.44 said päästjad väljakutse Martnasse. Teataja kurtis, et alumise korteri ahju kütmise ajal tuleb tema korterisse vingulõhn.

Päästjad kontrollisid mõõteseadmetega mõlemad korterid ja trepikoja üle, kuid vingugaasi ei tuvastanud. Kerget lõhna oli tunda.

Päästjad vestlesid mõlema korteri elanikuga ning soovitasid pöörduda korteriühistu poole, et selgitada välja probleemi põhjus ja vajadusel kontrollida korstnat.