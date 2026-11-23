Harju maakohus otsustas esmaspäeval Kairi Kuusemaa taotluse ennetähtaegseks vabastamiseks jätta rahuldamata.

Kohus leidis, et kuigi Kuusemaa käitumises karistuse kandmise ajal on toimunud positiivseid muutusi, ei ole ennetähtaegne vabastamine siiski põhjendatud, sest kohtu hinnangul ei ole süüdimõistetu suhtumine toimepandud kuriteosse muutunud.

Kuusemaa kannab kolme aasta ja üheksa kuu pikkust vangistust oma lapse tapmise eest sünnituse ajal või vahetult pärast sünnitust. Karistuse kandmine algas 9. märtsil 2024 ja lõpeb 9. detsembril 2027.

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